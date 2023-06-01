Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2700-2750п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2700-2750 пунктов в течение фондовой сессии в четверг, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Акции "ЛУКОЙЛа" последний день торгуются с дивидендом. На наш взгляд, они на данный момент находятся на справедливых отметках. Считаем, что инвесторам стоит дождаться дивидендной отсечки, в течение пары дней, вероятно, бумаги эмитента попробуют частично восстановиться, что дает хорошую возможность для продажи. Свободные средства можно направить, например, в акции "Роснефти", "префы" "Башнефти" или "МТС", - отмечает эксперт в комментарии.

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