Акции Мечела пока не привлекательны для вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Мечела" не обладают инвестиционной привлекательностью в настоящее время, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Российская горнодобывающая и металлургическая компания "Мечел" представила операционные результаты за первый квартал 2023 года. Из-за логистических ограничений на Восточном полигоне эмитент значительно сократил производство угля на нескольких предприятиях, из-за этого и упали продажи. В компании отметили, что из-за сложившихся сложностей не смогли в полной мере воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой мирового рынка угля. Несмотря на то что металлургический сегмент компании оставался стабильным, мы пока не видим инвестиционной привлекательности в акциях "Мечела", - указывают эксперты в комментарии.

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