"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций SLB с прогнозной ценой $53,6

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций SLB (ранее известная как Schlumberger) с прогнозной стоимостью на уровне $53,6 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Котировки акций Schlumberger с максимумов января снизились почти на 25% на фоне коррекции мировых цен на нефть. В то же время мы считаем, что на фоне действий ОПЕК+, восстановления спроса в Китае и планов США по восполнению стратегического резерва дальнейший потенциал снижения цен на нефть ограничен. При этом накопленное недоинвестирование в отрасли вынуждает нефтяные компании повышать суммарный размер капитальных затрат в мировом "апстриме" до максимума за восемь лет с целью роста добычи, что положительно влияет на сектор нефтесервиса. Отметим, что эмитент дополнительно выделяется перспективами по снижению долга и неплохими выплатами акционерам", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

SLB - крупнейшая в мире американская нефтесервисная компания. Ее бизнес равномерно распределен по всем основным нефтедобывающим регионам в мире, деятельность компании охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

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