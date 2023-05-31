SberCIB рекомендует покупать акции Роснефти с целью 250 руб

Аналитики SberCIB Investment Research рекомендуют покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 250 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18%, сообщается в комментарии.

"Компания представила сильные результаты по МСФО за I квартал 2023 года. EBITDA превысила наши ожидания на 7%, чистая прибыль - на 40%. Это показывает, что "Роснефть" успешно переориентировала поставки премиальных сортов нефти в Азию и достигла успехов в оптимизации расходов", - пишет эксперт Геннадий Суханов.

"Роснефть" - единственная компания нефтяного сектора, у которой, по прогнозам аналитиков SberCIB, увеличится прибыль 2023 году. Причины две:

- чистая прибыль компании в 2022 году была занижена из-за списаний иностранных активов;

- "Роснефть" больше, чем другие нефтяные компании, выигрывает от продажи более дорогой нефти ВСТО в Азию.

Кроме того, аналитики SberCIB ожидают, что во второй половине 2023 года цены на нефть Brent вернутся к $90 за баррель на фоне роста спроса и восстановления деловой активности в Китае.

"Хорошие финансовые результаты добавляют уверенности в том, что собрание акционеров "Роснефти" одобрит выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 17,97 руб. на акцию 30 июня (дивидендная доходность за полгода составит 4%). По нашим расчетам, дивиденды по итогам 2023 года будут на уровне 55 руб. на акцию, или почти 12,5%", - указывает Суханов.

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