"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Quanta Services до $202

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили прогнозную цену акций Quanta Services со $194 до $202 за штуку, что предполагает потенциал роста 11% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем кратко- и долгосрочные перспективы компании и отмечаем, что на конец 1К23 объем незавершенных заказов был рекордным - $25,3 млрд, - пишут эксперты. - На наш взгляд, Quanta поддержит рост инвестпрограмм электроэнергетических и газовых компаний, а также расширение услуг 5G и ШПД в сельской местности. Компания выиграет от закона 2021 года об инвестициях в инфраструктуру в размере $1,2 трлн. Другой источник роста для Quanta - покупка активов. В октябре 2021 года она приобрела Blattner Energy, поставщика инженерных, закупочных и строительных услуг для проектов солнечной и ветровой энергетики, а также энергии биомассы".

Quanta поставляет инфраструктурные решения для электроэнергетики, нефтегаза, телекоммуникационной отрасли, а также в сегменте возобновляемой энергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.