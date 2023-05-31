"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную среднесрочную оценку бумаг Мечела

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную среднесрочную оценку котировок бумаг "Мечела" на фоне благоприятной конъюнктуры на мировом рынке угля, а также в виду продолжающегося делевериджинга и привлекательной оценки, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Мечел" опубликовал слабые операционные результаты за 1К23. Добыча угля снизилась на 25% г/г и на 16% кв/кв, в то время как продажи концентрата коксующегося угля снизились на 35% г/г и на 34% кв/кв. На снижение продаж в первую очередь повлияли затруднения с логистикой на Дальнем Востоке, из-за чего компания была вынуждена снизить производство. Мы считаем, что это временный фактор, и ожидаем восстановление объемов уже во 2К23, - указывают эксперты. - В сталелитейном дивизионе ситуация у "Мечела" гораздо лучше: продажи сортового проката незначительно снизились кв/кв (минус 2%), в то время как продажи листового даже выросли на 6% кв/кв. Несмотря на слабые показатели, сохраняем наш позитивный среднесрочный взгляд на акции эмитента на фоне благоприятной конъюнктуры на мировом рынке угля, а также в виду продолжающегося делевериджинга и привлекательной оценки. По нашим оценкам, показатель ND/EBITDA "Мечела" на конец 2022 года составил 1,9х".

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