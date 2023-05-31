"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Quanta Services до $202

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций американской инфраструктурной компании Quanta Services со $194 до $202 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Мы позитивно оцениваем кратко- и долгосрочные перспективы компании и отмечаем, что на конец 1К23 объем незавершенных заказов был рекордным - $25,3 млрд. На наш взгляд, Quanta поддержат рост инвестпрограмм электроэнергетических и газовых компаний, а также расширение услуг 5G и ШПД в сельской местности. Компания выиграет от закона 2021 года об инвестициях в инфраструктуру в размере $1,2 трлн (выделение средств на развитие возобновляемой энергетики, строительство станций подзарядки для электромобилей, технологий помощи электроэнергетическим компаниям в экстремальных погодных условиях), - указывают аналитики. - Другой источник роста для - покупка активов. В октябре 2021 года эмитент приобрел Blattner Energy - поставщика инженерных, закупочных и строительных услуг для проектов солнечной и ветровой энергетики, а также энергии биомассы".

Quanta Services предоставляет инфраструктурные решения для электроэнергетической отрасли, нефтегазового сектора, сектора коммуникаций и разработки возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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