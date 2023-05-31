Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на рост в диапазон 2800-2900п и выше - "Русс-Инвест"

Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на подъем в диапазон 2800-2900 пунктов и даже выше (2920-2965 пунктов), говорится в комментарии главного экономиста инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александра Арутюняна.

"Постепенно растет количество компаний, решивших не выплачивать дивиденды или принявших решение о выплате значительно меньших по размеру дивидендов, чем ожидалось. Учитывая данный факт и то, что дивидендный сезон в России подходит к концу, дивидендная идея, похоже, находится на излете. Наши ориентиры по рынку акций пока остаются прежними - индекс Мосбиржи все-таки выйдет в диапазон 2800-2900 пунктов (а может быть, и выше, так как чисто арифметически полная отработка торгового канала и "двойного дна" предполагает выход в диапазон 2920-2965 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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