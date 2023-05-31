"БКС МИ" рекомендует держать акции Роснефти с прогнозной ценой 470 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 470 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Результаты Роснефти за I квартал 2023 года по МСФО превысили прогнозы, и мы считаем их приятным сюрпризом для бумаг эмитента. Прозрачность все еще далека от идеала, но "Роснефть" справляется лучше многих других", - отмечают эксперты.

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