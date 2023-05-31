"Финам" с осторожностью оценивает перспективы цены акций "Роснефти", прогнозная стоимость составляет 391,9 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчетность эмитента за первый квартал 2023 года однозначно выглядит сильно - вклад первого квартала в полугодовые дивиденды составляет 15,2 руб. на акцию, что соответствует 3,4% доходности. Однако мы считаем, что в условиях значительного дефицита бюджета сверхприбыль, которую, вероятно, получает "Роснефть" за счет несовершенства налогового законодательства, является аномалией. В такой ситуации нормализация налоговой нагрузки и маржинальности бизнеса в течение ближайших кварталов выглядит крайне вероятным сценарием, на фоне чего мы с осторожностью смотрим на дальнейшие перспективы бумаг нефтяника. Наша текущая целевая цена по акциям "Роснефти" составляет 391,9 рубля за штуку, что соответствует "даунсайду" 11,3% без учета дивидендов", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

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