"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации Системы с потенциальной доходностью +11,07%

"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации АФК "Система" с потенциальной доходностью +11,07% на апрель 2027 года, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Портфель компании широко диверсифицирован - в нем находятся активы из самых разных секторов. За счет этого финансовые показатели компании подвержены меньшему риску, чем у компаний, вся деятельность которых сконцентрирована в одном секторе. С 2018 года выручка каждый год росла. В 2022 году рост относительно 2021 года составил 18%, выручка достигла 912 млрд рублей", - пишут аналитики.

На данный момент в обращении находятся 23 выпуска облигаций на общую сумму 229,7 млрд рублей. Облигации АФК "Система" имеют рейтинг ruAA-, прогноз "стабильный" от агентства "Эксперт РА", отмечается в комментарии. Причем до сентября прошлого года прогноз был позитивным, но в виду общего снижения фондового рынка России и переоценки активов прогноз был скорректирован.

На взгляд аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции", в настоящий момент облигации АФК "Система" - одни из самых привлекательных в своей рейтинговой категории. В качестве приоритетных эксперты выделяют выпуск Систем1P14 с доходностью 11,07% годовых и офертой в апреле 2027 года.

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