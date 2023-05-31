.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Etalon
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
31 мая 2023 года 14:16
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Etalon
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Etalon с целевой ценой 110 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 28% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Опубликованные компанией операционные результаты за январь-апрель 2023 года демонстрируют сильный тренд продаж на фоне постепенного восстановления потребительской уверенности и региональной экспансии Etalon", - пишет аналитик Елена Царева. Согласно пресс-релизу, Etalon планирует к запуску около 850 тыс. кв. м в 2023 году (+30% г/г) с долей региональных проектов более 40%, что, по мнению эксперта, будет способствовать дальнейшей диверсификации предложения компании и позволит наращивать продажи в дальнейшем. "Уровень долговой нагрузки Etalon, несмотря на активную экспансию, остается на комфортном уровне в пределах 1х (соотношение чистого корпоративного долга на конец апреля 2023 года и EBITDA до распределения стоимости приобретения активов за 2022 год)", - указывает Царева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ETALON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
31 мая 2023 года 19:01
Аналитики SberCIB Investment Research рекомендуют покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 250 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18%, сообщается в комментарии. "Компания представила сильные результаты по МСФО за I квартал 2023 года. EBITDA превысила наши ожидания... читать дальше
.31 мая 2023 года 18:42
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили прогнозную цену акций Quanta Services со $194 до $202 за штуку, что предполагает потенциал роста 11% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем кратко- и долгосрочные перспективы компании и отмечаем, что на... читать дальше
.31 мая 2023 года 18:19
Акции "Роснефти", "Московской биржи" и "Совкомфлота" будут интересны в июне, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Роснефть" представила сильную отчетность за 1 кв. 2023 года, которая превзошла ожидания рынка. Роснефть старается жестко контролировать расходы. Положительным фактором выступает и... читать дальше
.31 мая 2023 года 18:02
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную среднесрочную оценку котировок бумаг "Мечела" на фоне благоприятной конъюнктуры на мировом рынке угля, а также в виду продолжающегося делевериджинга и привлекательной оценки, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина... читать дальше
.31 мая 2023 года 17:39
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Deere & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $410 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "На компании сказываются глобальные тренды в торговой политике, курсовые разницы и динамика цен на сырье, однако менеджмент... читать дальше
.31 мая 2023 года 17:20
Проект "НОВАТЭКа" строительства нового завода по сжижению природного газа в Мурманской области может стать поводом для переоценки его бумаг, говорится в комментарии аналитика SberCIB Investment Research Геннадия Суханова. "Эмитент рассматривает возможность строительства нового завода по... читать дальше
.31 мая 2023 года 16:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций американской инфраструктурной компании Quanta Services со $194 до $202 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами. "Мы позитивно оцениваем кратко- и... читать дальше
.31 мая 2023 года 16:18
Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на подъем в диапазон 2800-2900 пунктов и даже выше (2920-2965 пунктов), говорится в комментарии главного экономиста инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александра Арутюняна. "Постепенно растет количество компаний, решивших не выплачивать дивиденды или... читать дальше
.31 мая 2023 года 15:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 470 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты Роснефти за I квартал 2023 года по МСФО превысили прогнозы, и мы считаем их приятным сюрпризом для бумаг... читать дальше
.31 мая 2023 года 15:24
"Финам" с осторожностью оценивает перспективы цены акций "Роснефти", прогнозная стоимость составляет 391,9 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность эмитента за первый квартал 2023 года однозначно выглядит сильно - вклад первого квартала в полугодовые дивиденды... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.