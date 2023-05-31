"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Block с целью $75,3

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Block Inc. с целью $75,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,5%, стоп-приказ: $54,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в 2023 году в приоритете Block - сбалансированный рост бизнеса и повышение эффективности за счет усиленного контроля над операционными издержками. Прогноз Block по скорр. EBITDA на 2023 год составляет $1,3 млрд, что предполагает рост около 30% в годовом выражении. Скорр. маржа EBITDA в этом случае возрастет на 100 б. п.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $54,9 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,6", - указывают эксперты "Финама".

Block - американская технологическая компания, разработчик платежного ПО для бизнеса и цифрового кошелька Cash App. Block входит в число лидеров в отрасли цифровых платежей по объему транзакций и количеству клиентов.

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