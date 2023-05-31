"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Башнефти

"КИТ Финанс Брокер" досрочно закрыл торговую спекулятивную идею "покупать "префы" "Башнефти" с целевой ценой 1600 руб. за штуку", открытую 18 мая, в связи со снижением цен на нефть, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Мы приняли решение зафиксировать прибыль в акциях "Башнефть"-п по 1595,5 руб. и закрыть спекулятивную идею с целью 1600 руб. на фоне снижения цен на нефть. Доходность идеи: +7,11% за 10 дней", - отмечает аналитик.

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