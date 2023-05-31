Акции РусГидро сохраняют потенциал роста в текущем году - Freedom Finance Global

Акции "РусГидро" сохраняют потенциал роста в текущем году, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Компания "РусГидро" представила неаудированную консолидированную отчетность по МСФО за 1К23, зафиксировав в ней рост основных ключевых показателей. Чистая прибыль холдинга увеличилась на 37,88% г/г, до 27,3 млрд руб., выручка поднялась на 20,9% г/г, до 156, 9 млрд руб. Активы компании выросли на 6,48% кв/кв. Из-за повышения капзатрат долговая нагрузка по соотношению чистый долг/EBITDA выросла с 2,1x, до 2,4x. Увеличение этого коэффициента вызвало негативную реакцию инвесторов: акции "РусГидро" после публикации отчетности упали на 1%", - пишет Чернов.

Кроме того, из-за увеличения CAPEX и расходов на персонал компания зафиксировала отрицательный свободный денежный поток в объеме 31,4 млрд руб. Дивидендная политика компании не учитывает этот показатель при распределении прибыли между акционерами, поэтому дивидендные выплаты в текущем году, на взгляд аналитика, все еще вполне вероятны, что поддержит инвестиционную привлекательность компании в ближайший месяц.

"Представленные результаты мы оцениваем как сильные и видим дальнейший потенциал роста компании и котировок ее акций в текущем году, так как бизнес развивается высокими темпами, он направлен на внутренний рынок и не имеет рисков внешнего давления, а финансовые результаты компании увеличиваются двузначными значениями в процентом выражении", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

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