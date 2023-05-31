"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,92 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы умеренно позитивно оцениваем результаты эмитента за январь-март 2023 года. Несмотря на рост долговой нагрузки, холдинг, как кажется, решает проблему убыточности на Дальнем Востоке, которая сильно снижала финансовую эффективность в последние годы", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

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