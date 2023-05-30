"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ВТБ с целевой ценой 0,029 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 24,8% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"ВТБ сильнее других российских финкомпаний пострадал от жестких западных санкций, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - В результате прошлый год стал для банка финансово провальным, а остаться "на плаву" ему позволило активное использование послаблений ЦБ. Между тем худшее для ВТБ, судя по всему, позади, и банк фактически уже работает в обычном режиме, о чем свидетельствуют сильные результаты I квартала 2023 года. В то же время руководство ожидает, что по итогам всего текущего года чистая прибыль и ROE превысят показатели очень успешного для банка 2021 года. Из-за слабой капитальной позиции банк, скорее всего, не сможет платить дивиденды в ближайшие годы, однако невысокая оценка по мультипликаторам делает его акции заслуживающими внимания инвесторов".

ВТБ является крупной российской финансовой группой, включающей в себя более 20 компаний в области банковских услуг, инвестбанкинга, страхования и лизинга. Занимает второе место по величине активов и кредитованию среди российских банков.

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