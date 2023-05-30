"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рейтинг акций Polymetal на уровне "покупать" с целевой ценой 725 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 10% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Акционеры золотодобывающей компании Polymetal, как и ожидалось, одобрили редомициляцию, то есть перерегистрацию в Международный финансовый центр "Астана" в Казахстане. Перевод компании в "дружественную" юрисдикцию поможет снизить санкционные риски, что будет с дивидендами - пока непонятно. Сама по себе редомициляция не восстановит права акционеров, бумаги которых хранятся в НРД (сейчас они лишены права голоса и возможности получать дивиденды). Однако позволит компании предпринять дополнительные шаги, направленные на восстановление прав всех акционеров", - пишет эксперт.

Также это позитивно с точки зрения санкционных рисков, считает Алексеевский. Редомициляция позволит в дальнейшем выделить казахстанские активы в отдельную публичную компанию. Действующие акционеры Polymetal получат акции выделенной компании. Таким образом, российские активы не будут связаны с казахстанскими, что, по мнению аналитика, значительно снизит риски введения санкций против последних.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.