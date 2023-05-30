NVIDIA остается ключевым бенефициаром ИИ-революции - Freedom Finance Global

Компания NVIDIA Corp. остается ключевым бенефициаром ИИ-революции, при этом к настоящему моменту акции эмитента технически крайне перекуплены, что оставляет возможность для коррекции в ближайшее время, сообщается в обзоре старшего аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева.

NVIDIA быстро расширяет свою продуктовую линейку, чтобы предоставлять своим клиентам более комплексные решения с высокой добавленной стоимостью, это позволяет не только существенно нарастить объемы бизнеса, но и повысить маржу, указывает эксперт.

"Стоит отметить, что компания планирует существенно увеличить объемы выручки сегмента дата-центров во втором полугодии этого года из-за огромного количества заказов на несколько кварталов вперед, которые она сейчас не имеет возможности реализовать. На презентации для инвесторов глава компании дал оценку, что в ближайшие 10 лет все дата-центры станут работать по принципу ускоренных вычислений, где под разные типы задач будут выделены определенные типы чипов (GPU, CPU, DPU и т. д.) для достижения максимальной эффективности. По его оценкам, будут обновлены ДЦ общей стоимостью более $1 трлн, что обеспечит будущий спрос на продукты NVIDIA. При этом игровой сегмент (второй по величине в структуре выручки) также превзошел ожидания инвесторов, несмотря на слабые продажи ПК в 1К23, в очередной раз демонстрируя силу спроса видеокарты от NVIDIA", - отмечает Толмачев.

"Поддержку широкому рынку, и котировкам NVIDIA в частности, также оказывало снижение рисков относительно потолка госдолга США, по которому Джо Байден и Кевин Маккарти недавно пришли к соглашению, и во вторник проект их решения будет обсуждаться в Конгрессе. Тем не менее сохраняется ряд макрорисков, среди которых ужесточение денежно-кредитной политики и обострение отношений с Китаем. Отметим также, что акции эмитента технически крайне перекуплены, даже сильнее, чем это было в ноябре 2021 года, что оставляет возможность для коррекции на ближайшем горизонте. Напоминаем, что инвесторам стоит сохранять взвешенный подход при составлении своего портфеля, и осторожно подходить к выбору момента входа и объему аллокации своих средств в отдельные активы", - пишет аналитик в материале.

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