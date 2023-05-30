"Финам" повысил рейтинг акций Newmont до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Newmont Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне $48,88 за штуку, что предполагает потенциал роста 20,2%.

"Котировки акций Newmont опустились заметно ниже нашей целевой цены, создав достаточный потенциал для роста, чтобы мы пересмотрели их рейтинг в сторону повышения. Уменьшение размера дивидендов на 2023 год и соглашение о покупке конкурента (австралийской компании Newcrest Mining) оказали давление на цену бумаг, не дав им пойти за котировками золота. Снижение квартальных результатов на фоне роста затрат также уже нашли отражение в цене. По итогам 2023 года эмитент рассчитывает восстановить собственную добычу, а предстоящее слияние утвердит ее положение в статусе компании №1 в мировой добыче золота и увеличит отрыв от ближайших конкурентов", - указывает в комментарии аналитик Алексей Калачев.

Newmont Corp. - американская горнодобывающая компания, которая за 20 лет путем расширения деятельности, покупки активов и слияний выросла до положения крупнейшей в мире золотодобывающей компании с долей около 5% мировой добычи. Newmont располагает первоклассными активами на четырех континентах в странах с низкими политическими рисками.

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