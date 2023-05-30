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30 мая 2023 года 17:03
Инвестбанк Синара сохраняем рейтинг "держать" для акций РусГидро
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "РусГидро", сообщается в обзоре аналитика Матвея Тайца. "Представленные результаты "РусГидро" за 1К23 по МСФО мы оцениваем как сильные. Разница с нашими прогнозами на уровне выручки объясняется в основном более значительными, чем мы предполагали, субсидиями (+1,7 млрд руб.). Затраты превысили ожидания в силу следующих факторов: более высокие расходы на покупку электрической энергии (они выросли на 30% г/г (до 24,2 млрд руб.) и на 4,5 млрд руб. превысили наши расчеты), а также на распределение электроэнергии, на оплату труда, на уплату налогов и прочие расходы (на 4 млрд руб. выше ожиданий). Положительный момент заключается в том, что затраты на топливо, напротив, оказались на 1,9 млрд руб. ниже наших расчетов, что указывает на более быстрое снижение цен на топливо, - отмечает эксперт. - Благоприятное влияние на финансовые результаты в целом оказало повышение в 1К23 цен на электроэнергию в европейской части страны и в Сибири на 9% и 22% соответственно. Более высокие цены с лихвой компенсировали сокращение отпуска электрической энергии на 4% в первой и второй ценовой зонах. Дополнительным фактором поддержки стала индексация с 1 января тарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока сразу на 50%. Переоценка на 3,6 млрд руб. форвардного контракта с ВТБ внесла вклад в рост чистой прибыли". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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