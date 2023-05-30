Вероятно укрепление юаня к доллару и рублю во 2П23 - Инвестбанк Синара

Вероятно движение курса пары китайский юань/рубль к уровню 11,0 во втором полугодии и в среднем в 2023 году, считают главный экономист Сергей Коныгин и аналитик Александр Гайда.

"По нашему мнению, экономика Китая набирает темп после сложного 2022 года. Центробанк удерживает ставки на низком уровне при стабильно низкой же инфляции. Во 2П23 ожидаем ускорение экономики и укрепление юаня к доллару и рублю", - пишут эксперты в комментарии.

"Курс USD/CNY в 2023 году останется вблизи 7,0. С начала года и по конец мая юань потерял в цене около 3%, и курс USD/CNY находился выше 7,0. Ослабление юаня, на наш взгляд, носит временный характер и было связано со слабым экономическим ростом в апреле. Мы считаем, что восстановление выездного туризма обратит вспять отток капитала. Полагаем, отставание юаня закончится, так как экономические опасения первой половины года не оправдаются. На наш взгляд, китайская валюта в ближайшие месяцы укрепится до USD/CNY 6,8-6,9 и останется на уровне 6,8 в среднем в 2023 году, - указывают аналитики в материале. - Курс CNY/RUB продвинется в направлении 11,0 во 2П23 и в среднем в 2023 году. По данным ЦБ РФ, на российском валютном рынке продолжает расти значение валют дружественных стран, главным образом юаня. В расчетах по импорту и экспорту РФ доля юаня увеличилась до 18% и 27% соответственно. На внутренних биржевом и внебиржевом рынках доля китайской валюты продолжает расти и сейчас составляет 36,1% и 22,3% от всего объема сделок соответственно. Торговый баланс с Китаем остается фактически дефицитным".

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