"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $250

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $250 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $200, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет 30 мая. Ожидается рост выручки до $8,18 млрд и прибыли на акцию $1,61. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки бумага находится в растущем тренде. - указывают эксперты "Финама". - При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $200 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,23".

Salesforce - американская компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS.

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