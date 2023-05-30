"БКС МИ" понизил целевую цену акций Incyte до $87

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Incyte Corp. со $109 до $87 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 36% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать".

"Рынок чрезмерно негативно отреагировал на квартальные результаты Incyte, что привело к самому низкому мультипликатору EV/S за 5 лет-3x, - отмечается в комментарии. - Мы считаем препарат Opzelura и комбинированные терапии с Jakafi главными драйверами роста акций компании на ближайшие годы. В итоге сохраняем рекомендацию "покупать", однако снижаем целевую цену с $109 до $87. Причина - снижение вероятности поглощения компании из-за блокировки сделки между Amgen и Horizon со стороны антимонопольных органов США".

Incyte - американская биотехнологическая компания средней капитализации, специализируется на производстве препарата для лечения болезни крови, миелофиброза.

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