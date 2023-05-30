"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: покупать акции Самолета с целью 3260 руб

"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: покупать акции "Самолета" с целевым ориентиром 3260 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 9,5% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Совет директоров группы "Самолёт" одобрил выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд руб. до конца 2023 года, - указывает эксперт. - Это 6% от текущей рыночной капитализации при free-float в 9%, что, в свою очередь, очень много. Более того, в пресс-релизе Самолет раскрыл справедливую оценку стоимости чистых активов компании, которая превышает в 5 раз текущую капитализацию. Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях. В связи с вышеперечисленным, мы открываем спекулятивную сделку по акциям "Самолёта" с целевым ориентиром 3260 руб. Потенциал роста составляет 9,5%".

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