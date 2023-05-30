Сильные позиции в регионах поддержат финансовые результаты Etalon за 2023г - Инвестбанк Синара

Сильные позиции в регионах поддержат финансовые результаты Etalon Group за весь 2023 год, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Etalon Group опубликовала операционные результаты за 1К23 и апрель 2023 года. В отчетном квартале продажи ожидаемо уменьшились на 32% г/г в денежном выражении и на 19% г/г - в натуральном в связи с высокой базой 1К22. Показатель продаж оказался слабым в связи с крайне высоким количеством сделок в 1К22, когда покупатели торопились приобрести жилье до повышения ставки Банком России до заградительного уровня. Динамика продаж у Etalon оказалась лучше, чем у ключевого конкурента - Группы "ЛСР", - пишет эксперт.

Также Фомкина отмечает, что доля региональных продаж у компании составила 34% от всей реализации в натуральном выражении, на уровне 4К22, и выросла на 1 п. п. в квартальном сопоставлении до 22% от всех продаж в денежном выражении. Аналитик полагает, сильные позиции в регионах поддержат финансовые результаты Etalon Group за весь 2023 год.

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