"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций CSPC Pharmaceutical

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ведущей компании фармацевтической отрасли Китая CSPC Pharmaceutical Group Ltd. по итогам результатов за первый квартал 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков.

Эксперты при этом понизили прогнозную стоимость бумаг эмитента до 10,74 гонконгского доллара (HKD) за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.