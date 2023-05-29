"БКС МИ" рекомендует покупать акции AutoZone с прогнозной ценой $2775

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции американской сети магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров AutoZone с прогнозной стоимостью на уровне $2775 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы видим потенциал дальнейшего роста за счет увеличения среднего возраста автомобилей и расширения доли рынка в коммерческом сегменте. Недавняя просадка стоимости акций эмитента - возможность для покупки", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.