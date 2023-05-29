SberCIB снизил рекомендацию для акций ТГК-1 до "держать"

SberCIB Investment Research понизил рекомендацию для акций "ТГК-1" с "покупать" до "держать", при этом котировки бумаг эмитента могут вырасти на 15% от текущего уровня на горизонте года (до 0,0112 руб. за штуку), сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

"ТГК-1" обладает наибольшим потенциалом роста после "Интер РАО" в секторе электрогенерации. Мы полагаем, что ожидаемое снижение EBITDA компании в 2024 году существенно не повлияет на инвестиционную привлекательность бумаг эмитента. Ключевой драйвер для котировок "ТГК-1" - выход Fortum из капитала. Это даст возможность возобновить выплату дивидендов. Хотя финская компания и предупреждает о рисках затягивания процесса выхода из российских активов, мы ждем, что это произойдет уже в текущем году. Любые новости о прогрессе в данном вопросе могут поддержать котировки бумаг эмитента, - указывают эксперты. - В связи с недавним ростом российского рынка акций в целом и электроэнергетических компаний в частности мы понизили оценку по бумагам "ТГК-1" до "держать". Тем не менее акции компании пока отстают в динамике от большинства аналогов. Оценка акций "ТГК-1" на основе дисконтирования денежных потоков и дисконтирования дивидендных выплат (вес каждого метода оценки составляет 50%) указывает на потенциал их роста около 15% относительно текущих уровней. Целевая цена на ближайшие 12 месяцев составляет 0,0112 руб. за штуку".

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