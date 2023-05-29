Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 2800п на горизонте полугода - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи может подняться до уровня 2800 пунктов на горизонте ближайших шести месяцев при сохранении положительного новостного фона и на публикациях сильной корпоративной отчетности за первое полугодие текущего года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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