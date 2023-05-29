SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГК Самолет

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ГК "Самолет", бумаги эмитента отстали от рынка и остальных девелоперов по динамике с начала текущего года сообщается в обзоре.

"Совет директоров "Самолета" принял решение поручить менеджменту провести до конца года обратный выкуп акций на 10 млрд руб. на фоне сильной недооценки акции. Сейчас оценка чистых активов в 5 раз выше капитализации. Размер выкупа - 6,4% от текущей капитализации и примерно в 22 раза превышает среднедневной объем торгов за последние 100 дней. Новость звучит положительно, в то же время СД до сих пор не рекомендовал дивиденды, хотя остальные девелоперы это уже сделали. IR отмечает, что рекомендация будет опубликована в пакете документов к годовому собранию, намеченному на конец июня. Напомним, что в этом году компания планировала выплатить акционерам 10 млрд руб. дивидендов. Отсутствие рекомендации указывает, что дивиденды могут быть сдвинуты на конец года, о чем компания сейчас решила не говорить, сместив акценты на выкуп, - отмечают эксперты. - Компания торгуется по P/NAV 0,34 c дисконтом 38% к среднему уровню с момента IPO (0,56), где NAV - оценка портфеля проектов за вычетом чистого долга с учетом средств на счетах эскроу".

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