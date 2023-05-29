"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,32%, стоп-приказ: 1240 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"24 мая Госдума одобрила обнуление НДПИ для проекта эмитента на Ямале. Это позволит распределить денежные потоки внутри компании более качественно и, вероятнее всего, будет учтено в будущих дивидендах", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения основной восходящий тренд сохраняется, котировки стремятся закрыть дивидендный "гэп". При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1240 руб. риск на портфель составит 0,39%", - указывают в "Финаме".

"НОВАТЭК" является крупнейшим независимым производителем природного газа в России.

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