Дивиденды ЛУКОЙЛа за 2023г могут составить 500-700 руб. на акцию - "Финам"

Дивиденды "ЛУКОЙЛа" за 2023 год могут составить 500-700 рублей на акцию (9,1-12,7% доходности), прогнозная стоимость бумаг эмитента - 4623 рубля за штуку, считает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"С момента рекомендации совета директоров "ЛУКОЙЛа" по выплате 438 рублей на акцию в качестве финальных дивидендов за 2022 год акции нефтекомпании выросли в цене уже на 20%, хотя размер дивидендов оказался ниже всех имевшихся на тот момент прогнозов, а цены на нефть за этот период даже немного снизились. В последние месяцы мы видим существенную положительную переоценку всех акций, дивиденды по которым оказались как минимум не сильно ниже ожиданий. Если в начале года многие бумаги торговались под форвардную дивидендную доходность в 15-20%, и это считалось нормальным значением, то сейчас доходность выше 10% уже может стать поводом для роста даже во "втором эшелоне", - пишет эксперт в обзоре. - Вероятно, во многом это связано с геополитическим затишьем и отсутствием значимых негативных новостей в целом. Фактически мультипликаторы многих акций восстановились до средних по историческим меркам уровней, а геополитический дисконт сошел на нет. Акции "ЛУКОЙЛа", на наш взгляд, также попали в данный тренд. При этом рост котировок бумаг эмитента в последние два дня связан не с фундаментальными факторами, а с повышением целевой цены со стороны аналитиков SberCIB. На наш взгляд, восстановление мультипликаторов российских нефтяников до предкризисных уровней (а в некоторых случаях и выше) является преждевременным, так как сохраняется риск дополнительных налоговых изъятий, ужесточения санкций и снижения мировых цен на нефть. По нашим оценкам, в 2023 году дивиденды "ЛУКОЙЛа" могут составить 500-700 рублей на акцию (9,1-12,7% доходности), что предполагает доходность, близкую к долгосрочным ОФЗ. На этом фоне мы считаем рост цены акций эмитента избыточным - наша целевая цена по ним составляет 4623 рубля за штуку".

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