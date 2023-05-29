"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций XPeng

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского производителя электромобилей XPeng, сообщается в обзоре аналитиков.

Эксперты при этом понизили прогнозную стоимость бумаг эмитента на Гонконгской бирже до на 21,9% (до 41 гонконгского доллара (HKD) за штуку) с учетом предстоящих эмитенту в текущем году инвестиций.

"Мы корректируем прогноз постоянного убытка на 2023 год с CNY5,09 млрд до CNY7,46 млрд. В 2024 году мы ожидаем выход в прибыль за счет конкурентных цен на новые модели и промоакций на старые. Во 2К23 Xpeng планирует поставить 213-22 тыс. автомобилей. Ожидаем, что компания продолжит корректировать бизнес во 2К23, поскольку запасы ряда старых моделей P7 по-прежнему распродаются. Мы полагаем, что запуск новых электромобилей (G6 и универсала MPV) в 3-4К23 поддержит рост прибыли и улучшит продуктовую линейку", - отмечают аналитики.

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