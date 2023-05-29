Котировки акций ЦИАН могут вырасти до 642 руб. - БКС Экспресс

Котировки акций ЦИАН могут подняться до 642 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитика БКС Экспресс Евгения Калянова.

"Бумаги ЦИАН, сервиса онлайн-объявлений о недвижимости, начали новую торговую неделю активным ростом, в моменте обновив максимум с февраля 2022 года. После выхода отчетности 19 мая бумаги ускорили рост (по сравнению с 1К22 компания показала динамично растущие показатели, по сравнению с 4К22 финансовые результаты показали снижение, но в целом картина по бизнесу выглядит позитивно). Санкции на компанию не накладывались, бизнес имеет перспективы для развития после приобретения сервиса для регистрации сделок с недвижимостью SmartDeal и внедрения онлайн-транзакций. Также компания делает ставку на маркетинг, - пишет аналитик. - Положительная динамика котировок акций поддерживается ростом общего рынка и реинвестированием дивидендов российских компаний. На дневном графике видим, как расписки, оттолкнувшись от 200-периодной средней и нижней границы восходящего канала, преодолели его верхнюю границу. Трендовый индикатор ADX указывает на развитие тренда на стороне покупателей. Бумаги стоит ожидать у следующего уровня сопротивления на 642 рублях (+13%)".

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