Вероятен рост цены акций Совкомфлота до 80 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятен рост котировок бумаг "Совкомфлота" до 80 рублей за штуку на фоне сильных квартальных результатов эмитента и ожидания дивидендных выплат, сообщается в материале аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"Возвращаемся к покупке акций "Совкомфлота". В пятницу компания опубликовала сильные финансовые результаты за 1К23. Они обусловлены высокими показателями работы конвенционального танкерного флота на фоне сохраняющейся положительной рыночной конъюнктуры. После введения санкций на нефть и нефтепродукты российским компаниям удалось перенаправить поставки в Индию и Китай. Поставки сжиженного газа по долгосрочным контрактам, в том числе в "недружественные" страны, сильно не пострадали. Вместе с тем санкции против России и коронавирусные ограничения в Китае спровоцировали рост ставок фрахта в прошлом году, которые сохраняются на высоких уровнях и в 2023 году, - отмечают эксперты инвесткомпании. - "Совкомфлот" также подтвердил свою приверженность действующей дивидендной политике и намерение поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Таким образом, по нашим оценкам, за 1К23 компания уже заработала 4,3 руб. на акцию, текущая дивдоходность составляет 6,42%. Кроме этого, купив акции "Совкомфлота" сейчас, вы попадаете в дивидендную отсечку (5 июля 2023 года). Таким образом, получаете еще дивиденд за 2022 год в размере 4,3 руб. На фоне вышеперечисленного мы ожидаем рост котировок бумаг эмитента до 80 руб. С технической точки зрения акции обновили локальный максимум, что, в свою очередь, подтверждает интерес со стороны покупателей".

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