Реализация buyback станет одним из драйверов роста цены акций ГК Самолет в 2023г - Инвестбанк Синара

Реализация объявленной программы buyback станет дополнительным драйвером роста стоимости акций ГК "Самолет" в текущем году, говорится в обзоре аналитика "Инвестиционного банка Синара" Ирины Фомкиной.

"Совет директоров ГК "Самолет" утвердил программу выкупа собственных акций группы у акционеров на общую сумму 10 млрд руб., что соответствует 6% ее рыночной капитализации по котировкам закрытия 26 мая. Решение провести выкуп объясняется недостаточно высокими, по мнению руководства группы, текущими оценками. Реализация программы рассчитана до конца 2023 года с приобретением бумаг на одно из дочерних предприятий, не называемое в сообщении. Казначейские акции эмитент намерен использовать в общекорпоративных целях, - отмечает эксперт. - Масштаб программы соответствует стоимости 68% акций, находящихся в свободном обращении, если считать по котировкам на пятничное закрытие. ГК "Самолет", как мы полагаем, намерена сохранить свой статус публичной компании и в 2024 году или еще позднее проведет вторичное размещение своих бумаг на бирже, если рыночная конъюнктура к тому времени улучшится. Руководство ранее заявляло о цели достичь за счет SPO капитализации в 400 млрд руб., что в 2,5 раза больше показателя на вечер пятницы, 26 мая, (163,1 млрд руб.) и соответствует примерно 6496 руб. в расчете на акцию. Наша оценка стоимости эмитента дает целевую цену в 3070 руб. за акцию. Стоимость программы выкупа также эквивалентна 65% прошлогодней чистой прибыли девелопера. В текущих условиях мы бы не рассчитывали на выплату дивидендов за 3К23 или 1П23".

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