Бумаги Qiwi существенно недооценены - "Мои Инвестиции"

Бумаги Qiwi существенно недооценены, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова.

"Мы ожидаем замедление темпов роста Qiwi г/г в ближайшие кварталы, в том числе из-за эффекта высокой базы, особенно во 2К22. При этом считаем, что бумаги эмитента существенно недооценены: объем чистых денежных средств на балансе компании примерно соответствует ее текущей рыночной капитализации (около 41 млрд руб.). Полагаем, что к переоценке акций может привести возобновление выплаты дивидендов, которое (в свою очередь) зависит от корпоративной реструктуризации. Однако в отношении сроков ее проведения пока нет определенности: мы ожидаем, что новости по этому вопросу могут появиться в ближайшее время после разрешения вопроса о делистинге с Nasdaq (Qiwi получила уведомление о делистинге 15 марта, затем 27 апреля состоялись слушания по апелляции компании, но финальное решение по данному вопросу пока не объявлено). Исходя из прежней дивидендной политики, распределение 50% накопленной с 4К21 скорр. чистой прибыли может означать выплату в размере 10 млрд руб. и дивидендную доходность около 25%", - указывают эксперты в комментарии.

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