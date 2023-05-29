Дивдоходность акций Совкомфлота за 2023г может составить не менее 17% - SberCIB

Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" по итогам 2023 года может составить не менее 17%, бумаги компании - одна из самых привлекательных дивидендных ставок в секторе, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Совкомфлот" в пятницу опубликовал пресс-релиз с сокращенной отчетностью по МСФО за первый квартал 2023 года. Результаты оказались впечатляющими благодаря высоким ставках фрахта. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (показывает доходы от фрахта и аренды за вычетом рейсовых расходов) возросла на 97% год к году и на 31% относительно предыдущего квартала (до $552 млн), а EBITDA - в 2,4 раза и на 52% (до $453 млн). Компания заработала $286 млн чистой прибыли против $64 млн в четвертом квартале 2022 года и убытка в $91 млн годом ранее. Чистый долг эмитента за период уменьшился на 30% или на $282 млн. На конец квартала соотношение "чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев" составило 0,5 (0,9 на 31 декабря 2022 года), - отмечают эксперты Георгий Иванин и Дмитрий Трошин. - Компания еще раз подтвердила приверженность дивидендной политике, которая предусматривает выплату акционерам 50% чистой прибыли по МСФО. При таком подходе дивидендная доходность за 2023 год (выплаты в 2024 году) может составить не менее 17% исходя из текущих котировок. Это делает "Совкомфлот" одной из самых привлекательных дивидендных ставок в секторе. Мы считаем результаты хорошими и сохраняем оценку "покупать" для бумаг, которые торгуются с EV/EBITDA на 2023 год равным 1,8, что почти в три раза ниже среднего уровня с момента IPO (5,3)".

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