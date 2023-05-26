Вероятно плавное снижение финансовых результатов ФосАгро во II-IV кв. текущего года - Инвестбанк Синара

Вероятно плавное снижение финансовых результатов "ФосАгро" во II - IV кварталах текущего года из-за коррекции цен на фосфорные и азотные удобрения, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Дмитрий Смолин.

"Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденды за 1К23 в размере 264 руб./акцию, что подразумевает распределение около 100% чистой прибыли за 1К23 и дивдоходность в 3,5%, - отмечает эксперт. - Размер дивидендов в целом совпал с нашим прогнозом (261 руб./акцию), чуть превысив ожидания рынка (243 руб./акцию). Выплаты "ФосАгро" соответствуют дивидендной политике, согласно которой при отношении чистого долга к EBITDA менее 1 компания выплачивает акционерам свыше 75% свободного денежного потока. В 1К23 ФосАгро направила на дивиденды около 80% FCF. Мы приветствуем решение компании продолжать выплачивать квартальные дивиденды - оно должно позитивно сказаться на отношении инвесторов к бумаге. Вo 2К23 - 4К23 мы ожидаем плавного снижения финансовых результатов из-за коррекции в ценах на фосфорные и азотные удобрения, что может привести и к сокращению дивидендных выплат".

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