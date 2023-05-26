Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Нижнекамскнефтехима

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций "Нижнекамскнефтехима", сообщается в комментарии аналитиков.

"Нижнекамскнефтехим" объявил, что совет директоров утвердил новую дивидендную политику и рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 1,49 руб. на акцию (доходность по привилегированным акциям - 1,8%), что означает выплату 6% от чистой прибыли компании по РСБУ. В прежней редакции политики минимальный размер выплаты устанавливался в 15%, поэтому мы, исходя из этого коэффициента, предполагали дивиденды в 3,9 руб. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предложено 11 июля, - отмечают эксперты Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - Пересмотр коэффициента дивидендных выплат в сторону понижения мы рассматриваем как негативную для динамики акций новость. После того как "СИБУР" стал новым контролирующим акционером "Нижнекамскнефтехима" в конце 2021 года, компания выплатила 45% чистой прибыли в форме дивидендов за 2021 год. Коэффициент выплат за 2022 год упал до лишь 6%. Мы подтверждаем негативный прогноз относительно способности компании генерировать денежный поток в ближайшие несколько лет: продолжается строительство крупного комплекса по производству полиолефинов".

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