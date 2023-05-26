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26 мая 2023 года 17:46
ПСБ рекомендует покупать акции Самолета с прогнозной ценой 3300 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 3300 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в комментарии. "Самолет" купил уфимскую сеть риэлторских агентств "Золтор". Благодаря приобретению эмитент рассчитывает увеличить долю на рынке агентских услуг до 10%, а также продать недвижимости на 600 млрд рублей уже в текущем году. Сделка предполагает рост оборота сервисной платформы "Самолет плюс" на 78%. Событие оказывает нейтральное влияние на акции компании, но отметим, что эмитент таким образом выстраивает целую экосистему "застройщик - банк - агентство недвижимости", повышая свою операционную эффективность. Смотрим на "Самолет" позитивно и считаем его интересной инвестиционной идеей", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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