ПСБ рекомендует покупать акции Самолета с прогнозной ценой 3300 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 3300 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в комментарии.

"Самолет" купил уфимскую сеть риэлторских агентств "Золтор". Благодаря приобретению эмитент рассчитывает увеличить долю на рынке агентских услуг до 10%, а также продать недвижимости на 600 млрд рублей уже в текущем году. Сделка предполагает рост оборота сервисной платформы "Самолет плюс" на 78%. Событие оказывает нейтральное влияние на акции компании, но отметим, что эмитент таким образом выстраивает целую экосистему "застройщик - банк - агентство недвижимости", повышая свою операционную эффективность. Смотрим на "Самолет" позитивно и считаем его интересной инвестиционной идеей", - указывают эксперты.

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