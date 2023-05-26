"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Williams-Sonoma

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского ритейлера в сегменте товаров для дома Williams-Sonoma Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $180 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Williams-Sonoma одна из немногих с нуля построила лидирующие на рынке бренды. Компания значительно опережает конкурентов и генерирует две трети выручки онлайн, снижая количество офлайн-магазинов. 23 мая эмитент отчитался лучше ожиданий за счет более низких расходов. При этом выручка и валовая рентабельность оказались ниже наших ожиданий. Williams-Sonoma пострадала от ужесточения монетарной политики, но мы считаем, что фокус на дизайне и уникальной продукции дает компании больше гибкости в ассортименте и преимущества по цене перед конкурентами", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.