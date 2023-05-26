Дивдоходность бумаг ФосАгро за 2023г может составить около 8% - "Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность бумаг "ФосАгро" по итогам текущего года может составить около 8%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденд за 1К23 в размере 264 руб. на акцию, что превысило ожидания консенсуса на 9% и наши ожидания на 5%, - отмечают эксперты Елена Сахнова и Михаил Бесценный. - Общая дивидендная выплата составляет 79% от FCF - близко к нижней границе, предусмотренной дивидендной политикой на фоне рекордных выплат предыдущего квартала. Дивидендная доходность может составить 3,5%, Голосование по данному вопросу пройдет на ВОСА 30 июня, дата закрытия реестра - 11 июля. По нашим оценкам, совокупная годовая дивдоходность по бумагам эмитента может составить порядка 8%".

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