"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,9%, стоп-приказ: 930 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"По словам представителя эмитента, маржинальность портфеля компании существенно изменилась, поскольку премиальные продукты, которые обеспечивали ее высокий уровень, были рассчитаны на европейский рынок. В то же время удается сохранять загрузку мощностей", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,50%", - указывают в "Финаме".

"Северсталь" - российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.