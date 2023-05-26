"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций Zoom Video Communications, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, сообщается в обзоре аналитиков.

"Бумага взлетела в цене в пандемию COVID-19, но сильно пострадала в ходе недавних распродаж в американском техсекторе и на широком рынке. Инвесторы изменили свое отношение к небольшим технологическим компаниям с низкой или падающей рентабельностью. Эмитент провел реструктуризацию, но рост выручки - непростая задача в текущей ситуации. В пандемию платформа стала средством массовой коммуникации, затем менеджмент сместил фокус на корпоративный сегмент. Zoom увеличивает число корпоративных клиентов, но темпы прироста снижаются. Компании сокращают сотрудников, приостанавливают найм, что ослабляет спрос на услуги эмитента", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.