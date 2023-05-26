ПСБ рекомендует покупать акции Совкомфлота с целью 80 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 80 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 19% с текущих уровней, сообщается в комментарии банка.

"Выручка "Совкомфлота" увеличилась в I кв. 2023 года на 58,4% г/г, EBITDA выросла в 2,4 раза, - констатируют эксперты. - Чистая прибыль достигла $285,9 млн, в то время как годом ранее был убыток в $90,8 млн. Основная причин роста показателей - это хорошая рыночная конъюнктура для танкерного флота, а также устойчивые результаты работы действующего портфеля долгосрочных контрактов. Отчетность оказалась очень сильной. На этом фоне акции "Совкомфлота" обновили максимум апреля и сейчас торгуются выше значений середины февраля 2022 года. Рекомендуем покупать. Ждем также, что в 2023 году итоговый дивиденд может увеличиться в несколько раз".

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