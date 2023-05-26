Инвестбанк Синара начал анализ CK Asset с рекомендацией "держать" для его акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение CK Asset Holdings, сообщается в обзоре.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 45 гонконгских долларов (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4% от текущего уровня; рекомендация для этих бумаг дается "держать".

"Конгломерат с хорошо диверсифицированной структурой доходов имеет, на наш взгляд, все шансы извлечь выгоду из увеличения количества проектов бизнес-класса в материковом Китае и Гонконге, - пишет аналитик Ирина Фомкина. - Отметим также высокую дивидендную доходность в 5% при средних 3% по компаниям в Гонконге. Вместе с тем сегмент пабов, ресторанов и отелей в Великобритании, который резко вырос (на 47% г/г в прошлом году) на фоне выхода из пандемии, настолько же резко затормозится, и нормализованные темпы роста (CAGR 2023-2027) выручки в нем составят всего 4%, ограничивая темп роста общей выручки компании, который мы прогнозируем на уровне 11%. По коэффициенту EV/EBITDA 2023П (6,7) CK Asset Holdings оценивается с 59%-ной премией к конкурентам (4,2), что уже отражает более высокие прогнозируемые темпы роста EBITDA (CAGR 2023-2026) в 15% по сравнению с конкурентами (8%)".

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