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26 мая 2023 года 14:03
"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Группы Самолет
"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Группы "Самолет", несмотря на слабую конъюнктуру на рынке недвижимости на данный момент, мы сохраняем оптимистичный взгляд на акции "Самолета", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Считаем "Самолет" самым интересным инвестиционным кейсом среди других российских девелоперов - диверсификация бизнеса позволяет компании быть более устойчивой в условиях текущего непростого периода на рынке недвижимости, - пишут эксперты. - "Самолет" продемонстрировал впечатляющие темпы роста финансовых и операционных показателей в 2022 году, фактически удвоив масштаб бизнеса, несмотря на сложные рыночные условия. Помимо этого, застройщик вышел на рынок загородной недвижимости, и портфель бизнеса ИЖС уже оценивается более чем в 80 млрд руб. На конец 2022 года через диджитал-сервис "Самолет Плюс" проходит более 3% всех сделок с недвижимостью в стране". Основными драйверами роста для акций "Самолета" аналитики видят расширение географии присутствия и снижение зависимости от Московского региона, рост бизнеса ИЖС, а также дальнейшее развитие диджитал-проектов. Группа "Самолет" - одна из крупнейших российских корпораций в сфере девелопмента и PropTech. Компания входит в число системообразующих организаций российской экономики, занимая 2-е место как по объемам текущего строительства на май 2023 года, так и по вводу жилья в эксплуатацию в 2023 году. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕВЕЛОПЕРЫ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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