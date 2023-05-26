"Финам" подтверждает рейтинг акций Globaltrans на уровне "покупать" с целевой ценой 601 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 38,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Аналитики полагают, что сохранение высоких арендных ставок на полувагоны, дальнейшее расширение возможностей инфраструктуры Восточного полигона на фоне переориентации экспортных поставок с Запада на Восток, в том числе за счет наращивания торгового сотрудничества с Китаем, будет оказывать благоприятное воздействие на бизнес железнодорожных операторов.

"Globaltrans продемонстрировала сильные финансовые показатели в 2022 году, снизила долговую нагрузку и улучшила коэффициенты операционной эффективности, - пишут эксперты. - Разворот негативного тренда в динамике грузооборота сети РЖД, благоприятная обстановка со ставками в сегментах полувагонов и цистерн, а также наличие у компании долгосрочных сервисных контрактов будет положительно сказываться на финансовых метриках Globaltrans в 2023 году".

Санкционные риски для Globaltrans, по мнению экспертов, минимальны, поскольку основная деятельность компании сосредоточена на территории России, ключевыми клиентами являются крупные российские компании, сервисные контракты с которыми исполняются.

Globaltrans - одна из крупнейших компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России и стран СНГ.

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